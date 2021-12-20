МВД восстановило доступ к информационной системе после сбоя

Специалисты МВД восстановили доступ к информационной системе после сбоя, из-за которого ГИБДД на полтора суток приостановила оказание услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских прав. Неполадки в работе оказались связаны с потопом в серверных помещениях, сообщается на сайте ведомства.

«В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена: доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня регистрационно-экзаменационные отделения ГИБДД возобновили работу. Граждане могут получить услуги как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

О том, что в информационной системе Госавтоинспекции произошел технический сбой, стало известно 18 декабря. ГИБДД перестала регистрировать транспорт, выдавать водительские права, доступ к информации о штрафах оказался ограничен. Впоследствии выяснилось, что причиной неполадок стала коммунальная авария — серверы залило водой.