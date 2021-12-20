Опрос показал, сколько непривитых намерены получить QR-код по антителам

Получить QR-код планируют только 31% непривитых россиян, которые предполагают, что они переболели коронавирусом, но официально к врачу не обращались. При этом 45% невакцинированных считают, что такой документ им не нужен. Еще 24% не знают, какое решение примут по этому поводу. Об этом следует из результатов опроса, который провел сервис по подбору вакансий SuberJob, пишет РБК.

Также респондентов спросили, боятся ли они нового штамма коронавируса «омикрон». Большинство (67%) ответили отрицательно, опасения есть только у 9% опрошенных. Из тех, кто не боится омикрон-штамма, 75% не вакцинировались.

О том, что россияне, официально не сдавшие положительный ПЦР-тест, смогут получить QR-код по антителам, ранее сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Такой категории граждан выдадут QR-код на полгода.