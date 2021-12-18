Актер Крис Нот заподозрен в многочисленных домогательствах и изнасилованиях

Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот отбивается от обвинений в изнасилованиях: сразу несколько женщин вспомнили скандальные эпизоды 20-летней давности. Сначала об этом сказали две жертвы, сегодня стало известно, что молчание прервала третья женщина, которая поведала, что инцидент произошел в 2010 году, ей было 18, актеру — 55, она работала в нью-йоркском ресторане куда Крис Нот частенько захаживал, будучи пьян.

Попытка изнасилования случилась в офисе ресторана, куда женщина зашла за зарплатой — там же оказался и Нот, который попытался стянуть с нее колготки. Жертве удалось сбежать.

Сам Крис Нот, отвечая на обвинения в насилии, не отрицает, что связь с двумя жертвами у него была — однако, подчеркивает он, все происходило по обоюдному согласию.

Волна воспоминаний поднялась после премьеры продолжения сериала «Секс в большом городе», в котором снялся Крис Нот — он вернулся к роли Мистера Бига, или, как в русском переводе его назвали, Мужчины мечты главной героини — писательницы Кэрри Брэдшоу. Заметим при этом, что четверка героинь недосчиталась одной из подруг: играющая Саманту актриса Ким Кэтролл отказалась возвращаться к роли, которая ей перестала быть интересна.