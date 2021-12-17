В Тюменской области снизилось число погибших на дорогах

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поручил активизировать работу по профилактике нарушений правил дорожного движения. Во время очередного онлайн-заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения он подчеркнул, что первоочередная задача всех участников реализации региональной программы повышения безопасности дорожного движения – сохранение жизней и здоровья людей.

«Для этого в первую очередь необходима активная и эффективная профилактическая, в том числе разъяснительная работа, которую можно проводить только на основе четкого межведомственного взаимодействия», – отметил вице-губернатор.

За 10 месяцев 2021 года в регионе удалось снизить количество погибших на 12,6 процентов, а число раненых сократилось на пять процентов.

О мерах, принимаемых для снижения аварийности на автомагистралях в зимнее время, рассказал начальник регионального управления автомобильных дорог Андрей Ковалев: «По данным на 10 декабря 2021 года, для содержания автодорог регионального и межмуниципального значения в зимний период используется 652 единицы дорожно-строительной и специальной техники. Заготовлено более 85 тысяч тонн противогололедных материалов».

Еще 199 единиц дорожно-строительной и специальной техники подготовлено для зимнего содержания федеральных автодорог.