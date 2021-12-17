Жители Тюменской области смогут ходить за покупками без QR-кодов

В Тюменской области отменена система QR-кодов в торговых, торгово-развлекательных центрах и на рынках. Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава региона Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что принять такое решение позволили высокий уровень вакцинации и снижение количество новых случаев заражения Covid-19.

«Все это позволяет нам сделать осторожные шаги в сторону смягчения ограничительных мер. В первую очередь, я говорю о системе входа по QR-кодам. Потребительский рынок несёт серьёзные потери. Стабильность региональной экономики обеспечивает крупный бизнес, который показывает хорошие результаты. Но рабочие места - это малый и средний бизнес. Сейчас самое подходящее время, когда смягчение ограничительных мер будет сбалансированным и ответственным решением», - отметил губернатор.

Необходимые изменения внесены в постановление 120-П.

«На входе QR-код по-прежнему потребуют в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирке, объектах спорта, в фитнес-центрах, аквапарках, СПА-комплексах, саунах и термальных источниках. Для входа в ТЦ, ТРЦ и рынки QR-код не нужен. Эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января. Тогда же QR-код будет введен в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских. Его попросят предъявить на входе на базах отдыха, туристических базах, ночных клубах, дискотеках и предприятиях общественного питания», - объяснил Александр Моор.