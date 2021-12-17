16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7330   EUR  83,5026  

Новости

Больше новостей
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Как вы проведете новогодние праздники?
Комментировать
0
Нужна ли «Вершина» как культурный центр Сургуту?
Комментировать
0
Больше опросов

​Александр Моор отменил QR-коды в ТЦ, ТРЦ и на рынках

Жители Тюменской области смогут ходить за покупками без QR-кодов

​Александр Моор отменил QR-коды в ТЦ, ТРЦ и на рынках
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области отменена система QR-кодов в торговых, торгово-развлекательных центрах и на рынках. Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава региона Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что принять такое решение позволили высокий уровень вакцинации и снижение количество новых случаев заражения Covid-19.

«Все это позволяет нам сделать осторожные шаги в сторону смягчения ограничительных мер. В первую очередь, я говорю о системе входа по QR-кодам. Потребительский рынок несёт серьёзные потери. Стабильность региональной экономики обеспечивает крупный бизнес, который показывает хорошие результаты. Но рабочие места - это малый и средний бизнес. Сейчас самое подходящее время, когда смягчение ограничительных мер будет сбалансированным и ответственным решением», - отметил губернатор.

Необходимые изменения внесены в постановление 120-П.

«На входе QR-код по-прежнему потребуют в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирке, объектах спорта, в фитнес-центрах, аквапарках, СПА-комплексах, саунах и термальных источниках. Для входа в ТЦ, ТРЦ и рынки QR-код не нужен. Эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января. Тогда же QR-код будет введен в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских. Его попросят предъявить на входе на базах отдыха, туристических базах, ночных клубах, дискотеках и предприятиях общественного питания», - объяснил Александр Моор.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 21:26, просмотров: 169, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Лариса Белоцерковцева: Заболевание беременных женщин ковидом в России оказалось катастрофическим 1561
  2. Депутат подозревает мэра одного из городов Югры в неформальных связях со своей подчиненной 1106
  3. В Сургуте ищут пропавшую девушку: ей нужна медпомощь // ОРИЕНТИРОВКА 816
  4. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 734
  5. ​За что уволили кондуктора? 732
  6. ​Публицист-универсал 680
  7. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 649
  8. ​В Югре поставили заслон «омикрону» 641
  9. ​В интеллектуальную транспортную систему Сургута вложат 400 млн рублей, но пробки останутся 635
  10. ​«Аэрофлот» заберет у «России» свои рейсы в Москву из Нижневартовска 625
  1. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 8073
  2. ​Деньги на выкуп «Вершины» – не проблема. Главное, чтобы в головах чиновников был мозг, и он пошевелился, а деньги найдутся 5645
  3. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 5451
  4. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 3882
  5. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 3701
  6. ​Все-таки сократили: сургутские школьники уйдут на зимние каникулы позже 3668
  7. Один из нижневартовских адвокатов погиб, врезавшись на снегоходе в сугроб 3235
  8. Нефтеюганец потерял на фейковых инвестициях более 330 тысяч 2738
  9. ​Сургут и Ханты-Мансийск отмечают день рождения Югры ярмарками 2674
  10. ​Взрыв в Сургуте: все подробности, фото и видео 2450
  1. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 10094
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9330
  3. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 8590
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8463
  5. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 8265
  6. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 8073
  7. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 7910
  8. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7469
  9. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 7387
  10. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 7241

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика