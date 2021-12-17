Банк России поднял ключевую ставку, чтобы удержать инфляцию

В пятницу, 17 декабря, Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых. Решение объяснили необходимостью обеспечить снижение инфляции к цели к концу следующего года.

Эксперты ЦБ объяснили ускорение инфляции несколькими факторами: сдвиг сроков уборки урожая, значительный рост цен на новогодние поездки за рубеж, сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими, рост спроса опережает возможности расширения предложения.

«Наш базовый прогноз предполагает, что инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года. В нем учтено и снижение устойчивой инфляции, и обратное — дезинфляционное — влияние со стороны части временных факторов. То есть мы исходим из того, что по некоторым товарам и услугам, которые сильно подорожали в этом году, в следующем году возможна коррекция. В одних случаях — благодаря нормализации ситуации со стороны предложения, в других — за счет исчерпания повышенного спроса. Такие процессы мы видели и в этом году», - отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ допустила дальнейшее повышение ключевой ставки: «Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться. На следующем заседании мы будем смотреть в том числе и на то, как на изменение денежно-кредитных условий повлияют наши сегодняшнее и предыдущие решения (с учетом временных лагов). Мы будем учитывать, что даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся. На опорном февральском заседании мы уточним диапазон прогноза ключевой ставки, равно как и среднесрочный прогноз в целом».

О том, что значит повышение ключевой ставки для нас с вами, мы подробно разбирали с экспертами тюменского отделения ЦБ.