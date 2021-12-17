Дмитрий Кощенко перенес Наталью Комарову в Нижневартовск 2070 года

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко показал губернатору Югры Наталье Комаровой, как будет выглядеть город в 2070 году. Презентация прошла сегодня, 17 декабря, во время общественного обсуждения развития Нижневартовска и Сургута.

На картинке, которую представил Кощенко, город располагается на высокой горе. При этом он застроен практически одними небоскребами и окружен редкими деревьями, зелеными полями и гигантскими грибами. В небе над городом парит самолет, а автомобили уезжают и въезжают в Нижневартовск по «воздушной» дороге.

Как отмечают СМИ, презентация Наталье Комаровой в целом понравилась. Вопрос у нее вызвал изображенный на картинке самолет – губернатор назвала его устаревшим для 2070 года. Кощенко пояснил, что это «созидательный образ».

Дмитрий Кощенко стал главой Нижневартовска 3 декабря. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты гордумы.