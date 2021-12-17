Сотни предпринимателей Тюмени обратились к Мишустину из-за QR-кодов

Свыше 500 предпринимателей Тюмени подписали обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину из-за введенной в регионе системы QR-кодов. Письмо ушло в правительство накануне, 16 декабря.

«Недавно мы организовали собрание, где присутствовало 48 предпринимателей-арендаторов ТРЦ и после собрали подписи еще таких же юридических лиц, и их набралось на этот раз более 500. И это только юрлица, а сколько за ними работников?», - рассказал предприниматель Павел Головин, организовавший сбор подписей, РБК Тюмень. Он добавил, что «точка кипения уже зашкаливает».

Ранее более тысячи сотрудников сферы общепита обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору. Однако ответа от региональных властей, по словам предпринимателей, не поступило.

Тюменские бизнесмены жалуются на падение выручки. По их оценке, оно достигло 80% в ТРЦ Тюмени.