СМИ: бар популярного артиста в Тюмени готовит вечеринку вопреки запретам властей

Бар Сергея Жукова «Руки вверх!» в Тюмени готовит новогоднюю вечеринку в период действия ковид-ограничений. Согласно анонсу, мероприятие пройдет 31 декабря с 21:00 и до утра, пишет «РБК Тюмень».

Между тем, в Тюменской области продолжает действовать запрет на работу заведений общепита в ночное время. Согласно ограничениям, их работа запрещена с 23:00 до 6:00.

В областном управлении Роспотребнадзора, куда журналисты обратились за разъяснениями, отметили, что на данный момент проведение таких мероприятий является незаконным, однако в ведомстве не исключили, что изменения могут быть внесены уже в ближайшее время.

«Впереди заседания оперативного штаба, возможно, в постановление будут внесены изменения», — отметили в Роспотребнадзоре.