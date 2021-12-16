В Госдуму поступит законопроект о правилах онлайн-голосования в России

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о правилах онлайн-голосования в России. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Центризбиркому, пишут «Ведомости».

Поправки предлагается внести в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. В законе, в частности, должна появиться статья о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), где будут детально прописаны правила его проведения. В текущей редакции закона онлайн-голосование упоминается как один из способов голосования без конкретики.

Уточняется, что решение о проведении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК, на региональных и муниципальных выборах – избирательная комиссия субъекта Федерации, но только по согласованию с ЦИК.

По словам политолога Александра Пожалова, электронное голосование будет задействовано на следующих федеральных выборах, а для этого большинство регионов протестируют ДЭГ на собственных кампаниях в 2022-2023 годах.

Ранее стало известно, что главой Избиркома ХМАО переизбран Денис Корнеев. По его словам, в Югре предстоит «большая работа по внедрению дистанционного электронного голосования».