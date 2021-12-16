В СПОПАТ прошла проверка после инцидента с подростком-инвалидом

Кондуктор из Сургута, что выгнала подростка с ДЦП из автобуса, уволена. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в социально сети.

«Мною сразу же инициирована служебная проверка. Комиссия анализирует материалы камер видеонаблюдения, видео, снятое пассажиром, также работает с участниками инцидента - это сотрудники АО "СПОПАТ". Но многое и так очевидно. Кондуктор уже отстранена от работы. С разбирательством не затянем», – написал градоначальник.

Ранее мы сообщили о юноше с инвалидностью, которого выгнали из общественного транспорта. Автобус проехал мимо остановки парня, так как тот не успел заранее встать у выхода.