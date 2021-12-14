Акушер-гинеколог рассказала, сколько беременных женщин привились от коронавируса в Сургуте

Около шести процентов беременных, которые обследуются в «Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства», прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением медицинского учреждения, врач акушер-гинеколог Ирина Белинская во время брифинга, организованного городской администрацией.

«Женщин, которые привились до вступления в беременность, в нашем отделении 85, что составило 8,4 процента от всех наблюдающихся в центре», – добавила заведующая отделением.

Отметим, что Минздрав России рекомендует будущим мамам прививаться двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Клинические исследования показали, что она не увеличивает риск акушерских и перинатальных осложнений.

«Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери и плода превышает потенциальный риск от ее использования. Поэтому акушерское сообщество разных стран пришло к выводу, что лучше использовать вакцинацию после 22 недель беременности, когда практически полностью сформированы органы и системы у плода», – объяснила Ирина Белинская.

Подробнее о вакцинации во время беременности – в материале siapress.ru