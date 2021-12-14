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​Умер режиссер Сергей Соловьёв

Кинорежиссер Сергей Соловьёв скончался на 78 году жизни

​Умер режиссер Сергей Соловьёв
Фото: ugrafest.ru

В Москве скончался кинорежиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.

Причиной смерти кинодеятеля стала тяжелая болезнь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении.

Сергей Соловьев был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во ВГИКе. Его первый полнометражный фильм «Егор Булычов и другие» вышел в 1971 году. Широко известны его картины «Сто дней после детства», трилогия «Асса», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом», «Анна Каренина».

Деятельность Сергея Соловьева была тесно связана с Югрой. Он был бессменным президентом фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который с 2002 года проходит в Ханты-Мансийске.


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Сегодня в 00:42, просмотров: 171, комментариев: 0
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