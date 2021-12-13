В депобразования Сургута озвучили правила посещения утренников в детских садах

С 13 декабря в сургутских детсадах начали проходить новогодние утренники. Мероприятия организуют согласно защитному протоколу и решению регионального оперштаба – с соблюдением мер безопасности.

«Если в детском садике не зафиксированы случаи ковида или ОРВИ, то тогда возможно приглашение родителей – один родитель из состава семьи. Соответственно, с соблюдением всех мер безопасности – это и входной фильтр, и бесконтактная термометрия, в обязательном порядке маски и перчатки у родителей, и дистанция в полтора метра при распределении в зале», – рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина. Также она отметила, что родители смогут принять участие в новогоднем утренники в онлайн-формате.

Для учеников начальной ступени обучения также проведут новогодние мероприятия – классные часы со сказочными героями, которые будут привлечены из числа сотрудников.

На сегодняшний день десять групп закрыли на карантин из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Напоминаем, что всего в городе 40 дошкольных образовательных организаций. Ранее, в ноябре, в Сургуте было закрыто 26 групп в детсадах.