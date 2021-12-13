​Экономисты предупредили о росте цен на продукты для новогоднего застолья

Перед Новым годом подорожают практически все продукты, которые традиционно попадают на праздничный стол россиян. Об этом сообщил руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников.

«Средний новогодний чек, включая подарки, по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5 тысячи рублей. Дорожает все — конфеты, шампанское, возможно незначительное повышение цены на красное вино», — сказал Масленников Ura.ru.

Также, по его словам, вырастет цена на томаты, огурцы, зеленый салат, красную рыбу и красную икру. Подорожают и сырокопченые и сыровяленые колбасы, вся мясная и полуфабрикатная продукция, яйца. Исключением станет крепкий алкоголь, который, напротив, «теряет в цене».

Стабилизацию цен на продукты можно ожидать после первого квартала 2022 года, добавил экономист.

Ранее стало известно, что в России перед Новым годом подорожало шампанское. Стоимость главного новогоднего напитка выросла на 14% в несетевой рознице и на 5% - в сетевой.