«ВКонтакте» признала опального рэпера артистом года

Социальная сеть «ВКонтакте» назвала рэпера Моргенштерна артистом года. Победитель определялся на основании изучения музыкальных продуктов соцсети, пишет РБК. Согласно результатам исследования, музыкант выиграл еще одну номинацию: его релиз Million Dollar: Business признан альбомом года.

«В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков», — говорится в сообщении.

Артисткой года, по оценке ВК, стала поп-певица Zivert, группой года - Artik&Asti, а иностранным артистом года - выигравшая «Евровидение-2021» итальянская рок-группа Maneskin.



Чаще всего пользователи «ВКонтакте» слушали трек «Птичка» от HammAli & Navai. На втором месте по популярности оказалась композиция Султана Лагучева «Горький вкус».

Ранее в сети появился новый клип рэпера Моргенштерна под названием «Домой». В нем певец прокомментировали свой отъезд из России, а также ответил на обвинения главы СК Александра Бастрыкина. Напомним, главный следователь страны обвинил артиста в торговле «наркотиками в социальных сетях». После этого Моргенштерн уехал из России.