Госдума и Минтранс переносят рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте

Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, которое должно было состояться 16 декабря, переносится. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Информацию также подтвердили в Минтрансе.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», — написал Володин в своем телеграм-канале, назвав это решение «результатом диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

В Минтрансе РБК сообщили, что приняли решение о «целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации».

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин потребовал обойтись без «опрометчивых решений», связанных с введением QR-кодов из-за коронавируса, и заявил о «рамочном характере» закона, который «должен быть проработан дополнительно на местах, в регионах».

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.