Угур Шахин заявил, что получил три дозы вакцины от коронавируса

Сооснователь немецкой компании BioNTech (занимается разработкой вакцины Phizer) Угур Шахин опроверг информацию о том, что он не прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает немецкий журнал Stern со ссылкой на пост Шахина.

«В социальных сетях была дезинформация, что я якобы не был вакцинирован. Фактически мы с женой получили три дозы вакцины BioNTech», — написал он.

Информация о том, что Шахин не делал прививку от COVID-19, была опубликована в виде отрывка из интервью. Там бизнесмен сообщил, что у него «не было законного права на вакцинацию», однако материал был опубликован год назад, в то время как отрывок из него стали распространять в 2021.