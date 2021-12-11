Новая мошенническая схема раскрыта в России

Жертвы теперь сами звонят мошенникам: о новой схеме одурачивания россиян рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Уловка очень простая, говорит она, ее цитирует РИА Новости: люди получают рассылку с предупреждением о необходимости срочно решить некую возникшую проблему и телефоном для связи.

Тогда жертва начинает звонить и попадает в «колл-центр», где ее профессионально обрабатывают мошенники — выведывают сведения для доступа к банковскому счету или предлагая установить на телефон определенные приложения. Часто это удается: по словам Лазаревой, жертва более доверяет человеку, которому позвонила сама.

По данным Центробанка, за третий квартал кибермошенники похитили более 3,2 миллиарда рублей — это на 18,5 процента больше, чем за тот же период в прошлом году.