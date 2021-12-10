Рэпер Моргенштерн записал новый трэк, где ответил Бастрыкину

В сети накануне появился новый клип рэпера Моргенштерна под названием «Домой». В нем певец прокомментировали свой отъезд из России, а также ответил на обвинения главы СК Александра Бастрыкина в торговле наркотиками через интернет.

Клиб был снят в Дубае, пишут СМИ. Помимо Моргенштерна, в кадре появились его жена Дилара и певец из Таджикистана Абдурозик.

В строках, которые можно трактовать как ответ Бастрыкину, рэпер говорит о том, что торгует в соцсетях лишь своим лицом, а из России он уехал потому, что «там стало холодно». Моргенштерн также отметил, что пока не хочет возвращаться домой. «Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду», - поет рэпер.

Перед появлением в сети нового трека Моргенштерн дал о себе знать и своим подписчикам в инстаграме. «Я на связи. Сегодня скажу», — написал он.

Об отъезде Моргенштерна из России стало известно в конце ноября. Отъезд рэпера связали с интересом к нему со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина. Глава СК заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях».