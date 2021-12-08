«Бутырка» заедет в Ишим на могилу Зятька

Музыканты группы «Бутырка» на концерте в Сургуте 8 декабря почтили память Владимира Зятькова, известного как вор в законе Зятек, песней «Запах воска».

Клавишник и автор песен Олег Симонов признался, что Зятек всегда помогал им, когда они приезжали на Север. «Обязательно поедем в Ишим возложить цветы на могилу», - сказал музыкант.

Последний «классический вор в законе» Владимир Зятьков погиб 9 сентября 2020 года, возвращаясь с «тихой охоты». Его катер врезался в пришвартованную баржу. Катастрофа унесла жизни еще троих пассажиров катера, четверо получили травмы. Зятька похоронили в Ишиме, откуда он родом, 13 сентября.

Виновным в катастрофе на Черной речке следователи признали Владимира Зятькова. Дело закрыто.

Стоит отметить, что Владимир Зятьков пользовался уважением в регионе. Ранее мы рассказали самые интересные факты о нем.