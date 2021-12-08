Анна Семенович провела ужин в Сургуте и побывала на еще одном секретном мероприятии

Певица, актриса, фигуристка и просто красавица Анна Семенович недавно побывала в Сургуте, оставила весьма лестный отзыв о городе на личной странице в инстаграме и уехала. А у сургутян остались вопросы: зачем она приезжала? «Может быть, ее обаял состоятельный нефтяник?», - не стесняясь вопрошают горожане.

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Как удалось выяснить корреспонденту siapress.ru, в Сургуте теледива побывала не по любви, а по работе. Она провела мероприятие в одном из ресторанов города. Гости вечера поделились видео с Анной Семенович, где она искромётно шутит на пару с местным тамадой и поет.

Провела Анна Семенович и еще одно мероприятие, но о нем пиар-директор актрисы предпочел не распространятся.