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Югорчанин зарезал знакомого в ходе приватной вечеринки

Жителя ХМАО отправили в колонию на 10 лет за убийство знакомого

Югорчанин зарезал знакомого в ходе приватной вечеринки
pixabay.com

Радужнинский городской суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в убийстве.

По данным прокуратуры ХМАО, преступление произошло в октябре 2020 года. Подсудимый и его знакомый распивали алкогольные напитки и поссорились.

«Подсудимый взял со стола кухонный нож и нанес им не менее четырех ударов в жизненно-важные органы потерпевшего. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его югорчанин будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 172, комментариев: 0
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