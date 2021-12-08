Известный вирусолог назвал омикрон-штамм «живой вакциной»

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал новым штамм коронавируса «омикрон» «живой вакциной». По его словам, «омикрон» может выступить как живая вакцина из-за сниженной патогенности и появления у пациента иммунитета даже к болезнетворным вариантам инфекции после выздоровления.

«Если действительно окажется, что омикрон-штамм не вызывает серьезных патологий и при этом очень быстро распространяется, то есть имеет высокий коэффициент заразности, то действительно это созданная природой живая вакцина […] Такой вирус может распространяться и вытеснять патогенные варианты коронавируса, то есть будучи инфицированными, люди будут иммунизированными. Таким образом, они станут невосприимчивыми к болезнетворным вариантам вируса», - сказал Чумаков в эфире «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Эксперт добавил, что даже если «чудесные» свойства нового штамма коронавируса подтвердятся, это не избавит людей от необходимости вакцинироваться. «Вполне возможно, что эта „чудо-вакцина“ затухнет так же, как затух штамм „дельта“», — уточнил вирусолог.