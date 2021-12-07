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​Тюменский хоспис отремонтировали и запустили в работу в обычном режиме

Хоспис в Тюмени открылся после ремонта

​Тюменский хоспис отремонтировали и запустили в работу в обычном режиме
Фото: депздрав Тюменской области

В Тюмени после ремонта открылся хоспис – теперь учреждение может работать как в условиях моногоспиталя, так и в обычном режиме.

«Мы провели перепланировку, разделили зоны работы административного персонала и непосредственно медицинскую зону. Сформировали приемное отделение, которое позволяет сразу госпитализировать пациентов в «красную» зону. У нас появились две палаты с коммуникациями для пациентов, которые могут в определенной степени обслуживать себя сами», - рассказала главный врач ГАУЗ ТО «Хоспис» Ирина Ревнивых.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области добавили, что ремонтные работы проводились как с учетом необходимости обновления коммуникаций, проведения косметических работ, так и для изменений по эпидемиологическим стандартам.

Накануне Хоспис открылся в обычном режиме, начал принимать первых пациентов. «Пока нет привычной домашней обстановки в учреждении – не запущен аквариум, не поёт птица, на полках не стоят книги, а стены свободны от картин. Так как эпидобстановка продолжает оставаться напряженной и медорганизация в любой момент должна быть готова оперативно сменить профиль. А, как нам известно, в «красной» зоне допускается только то, что позволит проводить усиленную дезинфекцию. Тем не менее, и персонал и пациенты отмечают новые более комфортные условия пребывания в учреждении», - отметили в депздраве.


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07 декабря в 16:09, просмотров: 105, комментариев: 0
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