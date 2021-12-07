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​Цифровая трансформация здравоохранения Тюменской области представлена на всероссийском форуме

Мария Рудзевич представила опыт по цифровой трансформации здравоохранения Тюменской области на всероссийском форуме

​Цифровая трансформация здравоохранения Тюменской области представлена на всероссийском форуме
Фото: admtyumen.ru

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич приняла участие в форуме Digital Innopolis Days, который посвящен цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении. Она поделилась опытом использования технологий искусственного интеллекта в системе здравоохранения региона.

«Речь идет о системе поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений. На основе анализа 13 специальных показателей жизнедеятельности система формирует отчет по «рисковым» пациентам. В зависимости от результата гражданин направляется на лабораторные исследования или на прием к терапевту, где назначается соответствующая терапия и лечение. Далее идет повторный анализ показателей через 12 месяцев. Данные для анализа поступают из медицинской информационной системы. Благодаря этому алгоритму на основе искусственного интеллекта было выявлено, что из 100 тысяч человек у 43 тысяч очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Такая диагностика позволяет заблаговременно принять меры по предотвращению заболеваний», - рассказали в пресс-службе департамента.

Также федеральным экспертам были представлены диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72» и модуль «Здравоохранение».


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07 декабря в 09:53, просмотров: 59, комментариев: 0
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