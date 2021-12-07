Рядом с Плеханово построят жилой комплекс «Домашний»

Рядом с аэропортом Плеханово в Тюмени возведут жилой комплекс «Домашний» общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Первую очередь планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, полностью строительство завершится в 2026 году. На реализацию проекта направят 700 миллионов рублей. Договор займа в рамках финансирования объектов инфраструктуры с помощью облигаций подписали тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие и ДОМ.РФ.

«Для Тюменской области проект жилого микрорайона вблизи аэропорта Плеханово – один из самых крупных, его реализация предполагает строительство жилья на территории площадью более 50 га. Благодаря финансовому участию ДОМ.РФ будущие жители будут обеспечены самой современной, качественной и надежной инфраструктурой, смогут жить в комфортных условиях», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Застройщиком жилого комплекса выступает ГК «Страна Девелопмент». Денежные средства инфраструктурного займа будут направлены на создание магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.