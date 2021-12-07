Половина жителей УрФО регулярно испытывают стресс на работе

50% жителей Уральского федерального округа регулярно испытывают стресс на работе, еще 34% сталкиваются с ним лишь изредка и только 16% никогда его не испытывают. Об этом следует из данных опроса, проведенного службой исследования Headhunter.ru и цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом».

Самой распространенной причиной стресса на работе стало эмоциональное выгорание, ее назвали 51% опрошенных. Еще 30% испытывают стресс из-за работы с очень сложными проектами, 28% просто эмоционально сложно переносят стрессовые ситуации. 24% опрошенных признались, что нервничают из-за ошибок в работе, а 16% стрессуют из-за проблем во взаимоотношениях с коллегами или руководством.

В целом 36% работников в УрФО замечают у себя первые признаки эмоционального выгорания: чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. Еще 15% уверены, что уже не впервые эмоционально выгорают, а 13% не сомневаются в том, что полностью выгорели. 4% отмечают, что находят у себя такие признаки, но это происходит впервые. Еще 32% признались, что никогда не замечали у себя признаков эмоционального выгорания.