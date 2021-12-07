Владимир Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей

В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 13 890 руб. Закон о повышении МРОТ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», - говорится в законе.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. Таким образом, в следующем году он увеличится на 1098 рублей.

Ранее стало известно, что правительство Югры увеличит прожиточный минимум для детей и пенсионеров на 2022 год. Согласно проекту постановления, прожиточный минимум для пенсионеров вырастет на 44 руб. в месяц – до 14 606 руб. Для детей сумма увеличится на 244 руб. – до 16 958 руб.