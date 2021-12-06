Защита Филиппа Киркорова заявила, что у певца нет неоплаченных штрафов

Полиция составила 90 протоколов в отношении певца Филиппа Киркорова за неуплату дорожных штрафов. Об этом сегодня написали СМИ со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

Сообщается, что все протоколы составлены по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ — за неуплату административных штрафов в срок. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в двукратном размере, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Юрист Александр Добровинский, представляющий интересы артиста, заявил, что у Филиппа Киркорова в настоящий момент нет неоплаченных штрафов ГИББД, а значит, он не может быть привлечен к ответственности за их неуплату.

«Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», - заявил Добровинский ТАСС.

Рассмотрение протоколов пройдет в мировом суде 14 декабря.