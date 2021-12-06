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СМИ сообщили о первом случае заражения омикрон-штаммом ковида в России

СМИ: вернувшаяся из ЮАР россиянка заразилась омикрон-штаммом коронавируса

СМИ сообщили о первом случае заражения омикрон-штаммом ковида в России
pixabay.com

У россиянки, прилетевшей из Южно-Африканской Республики, обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», пишет РИА «ФАН».

Сообщается, что женщина прибыла в международный аэропорт Домодедово рейсом ET 760 Ethiopian Airlines. Ее, как и других прилетевших из ЮАР, отправили в обсерватор в Сергиевом Посаде. Позднее у пассажирки рейса появились характерные симптомы: повышенная температура, кашель, боль в горле. Тест на ковид показал положительный результат. Пациентка оказалась инфицирована омикрон-штаммом, уточняет издание.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове высказала мнение, что люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, переносят заболевание легче, чем при дельта-штамме. По словам медика, утверждать это пока нельзя, поскольку у ученых нет достаточного количества данных.

Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР, Ботсване и ряде других африканских стран. ВОЗ назвала эту мутацию вызывающей озабоченность и обозначила его греческой буквой «омикрон».


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Сегодня в 14:57, просмотров: 323, комментариев: 0
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