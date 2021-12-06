СМИ: вернувшаяся из ЮАР россиянка заразилась омикрон-штаммом коронавируса

У россиянки, прилетевшей из Южно-Африканской Республики, обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», пишет РИА «ФАН».

Сообщается, что женщина прибыла в международный аэропорт Домодедово рейсом ET 760 Ethiopian Airlines. Ее, как и других прилетевших из ЮАР, отправили в обсерватор в Сергиевом Посаде. Позднее у пассажирки рейса появились характерные симптомы: повышенная температура, кашель, боль в горле. Тест на ковид показал положительный результат. Пациентка оказалась инфицирована омикрон-штаммом, уточняет издание.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове высказала мнение, что люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, переносят заболевание легче, чем при дельта-штамме. По словам медика, утверждать это пока нельзя, поскольку у ученых нет достаточного количества данных.

Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР, Ботсване и ряде других африканских стран. ВОЗ назвала эту мутацию вызывающей озабоченность и обозначила его греческой буквой «омикрон».