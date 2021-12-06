В ВОЗ собирают данные о заразившихся омикрон-штаммом людях

Люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, переносят заболевание легче, чем при дельта-штамме. Такое мнение высказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью телеканалу CBS. Но утверждать это нельзя, добавила она, поскольку у ученых нет достаточного количества данных для этого.

«Первоначальные отчеты говорят о том, что люди с омикрон-штаммом имеют тенденцию к более легкому течению заболевания, но пока рано говорить об этом. Дело в том, что люди должны пройти полный период заболевания. Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих людей разовьется тяжелая болезнь», — сказала Мария ван Керкхове.

Даже если выяснится, что после заражения омикрон-штаммом ковид протекает более легко, все равно нужно действовать быстро, чтобы предотвратить распространением вируса, подчеркнула эксперт ВОЗ. По ее словам, некоторым заразившимся тем не менее может понадобиться госпитализация, а это будет означать рост числа смертей.

«Больше госпитализаций может означать больше смертей, а мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением дельта-штамма», — добавила Мария ван Керкхове.

О том, что заразившиеся омикрон-штаммом люди перенесли инфекцию «очень легко», ранее заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, пока нет оснований считать, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни.