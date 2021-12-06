Летальность от коронавируса в России повышает несвоевременное лечение

Позднее обращение за медицинской помощью при заражении коронавирусом серьезно увеличивает смертность от этого заболевания. Такое мнение высказал заместитель директора Медицинского центра МГУ им. Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в эфире «Радио России».

«Если любого человека с признаками респираторной инфекции <...> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить», — сказал ученый.

По его оценке, лечить надо всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результата теста на коронавирус, потому что они часто дают ложноотрицательный результат.

Симон Мацкеплишвили отметил, что летальность от ковида «все-таки низкая» - около 1–1,5%. Высокая же смертность от коронавируса в России, по его мнению, «в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдет, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжелых пациентов».