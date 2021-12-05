16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7426   EUR  83,2406  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

​Вахтовики продолжат работать по ковид-правилам до конца 2022 года

Правительство РФ продлило на год временные правила для вахтовиков, введенные из-за коронавируса

​Вахтовики продолжат работать по ковид-правилам до конца 2022 года
Фото: pixabay.com

Временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, продлены до 1 января 2023 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Действующие правила введены 28 апреля 2020 года для снижения распространения коронавирусной инфекции.

Правила работы вахтовиков:

- Работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

- Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

- При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними – не менее 12 часов.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 12:02, просмотров: 339, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Нас ждет дальнейшее затягивание антиковидных гаек. Это общемировой тренд, с этим нужно смириться 1027
  2. ​СМИ: следователи провели спецмероприятия у замглавы Пыть-Яха 709
  3. ​Почему так сложно принять то факт, что государство пытается заботиться о здоровье своих граждан? 627
  4. ​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят 557
  5. ​Водители Югры предупреждают друг друга о сложной ситуации на трассах 485
  6. ​Сургутянка погибла на пожаре в полурасселенном бараке 415
  7. ​Apple подала в суд на ФАС России 382
  8. ​В Нижневартовске за сутки от ковида скончались три человека 347
  9. ​Вахтовики продолжат работать по ковид-правилам до конца 2022 года 339
  10. ​Сургутнефтегаз увеличил добычу нефти на 11 процентов 206
  1. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5090
  2. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 3546
  3. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 3412
  4. ​Умерла Нина Ургант 3222
  5. Прокуратура проверяет информацию о конфликте школьников в Нижневартовске 2980
  6. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 2918
  7. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 2849
  8. Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке 2526
  9. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 2406
  10. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 2392
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 10088
  2. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 9637
  3. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 8339
  4. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7808
  5. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7507
  6. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6051
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5939
  8. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5801
  9. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 5703
  10. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 5579

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика