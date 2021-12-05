Apple оспаривает в суде требование ФАС

Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Иск о признании ненормативных правовых актов недействительными опубликован в картотеке дел Арбитражного суда Москвы, сообщает Forbes.

В ФАС сообщили, что Apple оспаривает предупреждение, выданное в конце августа. Антимонопольщики направила Apple предупреждение из-за того, что компания запрещает разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных возможностях покупки контента на устройствах Apple помимо AppStore.

10 сентября суд в Калифорнии постановил, что Apple не имеет права запрещать разработчикам приложений давать ссылки на собственные механизмы оплаты.