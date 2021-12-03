В Комсомольске-на-Амуре после драки с одноклассником умер школьник

В одной из школ Комсомольска-на-Амуре скончался 13-летний подросток после драки с одноклассником. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, два школьника поссорились и подрались на уроке биологии. Один сильно ударил другого по голове. Ребенок потерял сознание. Врачи пытались спасти его, но в итоге констатировали смерть.

«Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются учащиеся и администрация школы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее и полное установление обстоятельств произошедшего», - отметили в СУ СКР по Хабаровскому краю.