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​Испытания социально значимых объектов в Тюменской области завершены

57 ФАПов Тюменской области получили доступ в Интернет

​Испытания социально значимых объектов в Тюменской области завершены
Фото: admtyumen.ru

Последний этап проведения испытаний социально значимых объектов Тюменской области завершены. Проведены работы по подключению к сети Интернет 57 фельдшерско-акушерских пунктов. О результатах реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

С 2019 года в Тюменской области проведена большая работа – к сети Интернет подключено 1134 социально значимых объекта. Доступ в Сеть получили 545 фельдшерско-акушерских пунктов, 220 школ и 4 организации среднего профессионального образования, 180 администраций сельских поселений, 14 отделений органов исполнительной власти Тюменской области, 97 культурно-досуговых учреждений, 58 участковых пунктов полиции, 7 пожарных постов и 3 пожарных части объектов МЧС, 6 объектов Росгвардии.

«За весь период проведения мероприятий по контракту, начиная с 2019 года, сформировано 743 узла связи в 523 населенных пунктах Тюменской области. Такие узлы позволяют подключать к интернету физических и юридических лиц. Так, оператор связи (исполнитель государственного контракта) получил более 1200 обращений от жителей. Из них более 1000 уже выполнены: сельские жители уже активно пользуются возможностями глобальной сети», - отметили в пресс-службе департамента.


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02 декабря в 15:36, просмотров: 142, комментариев: 0
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