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​Сергей Лазарев неоднозначным жестом напомнил своим поклонникам Майкла Джексона

Фанатов Сергея Лазарева удивили его танцы на сцене

​Сергей Лазарев неоднозначным жестом напомнил своим поклонникам Майкла Джексона
baginya.org

Сергей Лазарев взял на вооружение один из любимых приемов Майкла Джексона. К такому выводу пришли его поклонники. Во время выступления их любимец схватился за ширинку, чего раньше, вспоминают фанаты, себе не позволял.

Видео с выступления появилось в сети. Поклонники Сергея Лазарева обратили внимание, что певец ведет себя странно – раздвигает ноги и хватается за ширинку. И это при том, что артист всегда придерживался образа джентльмена. На концертах и выступлениях он вел себя максимально корректно.

Впрочем, до эпатажности Филиппа Киркорова и Дани Милохина Сергею Лазареву еще далеко. Напомним, на церемонии вручений премий «Муз-ТВ» певец появился в компании другого мужчина в образе молодожена, а популярный блогер нарядился в костюм, состоящий наполовину из женского платья и наполовину – из черного фрака. После этого телеканалу выписали миллионный штраф по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 250, комментариев: 0
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