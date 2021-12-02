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Россияне назвали месячный доход, который сделает их счастливыми

Российским мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам

Россияне назвали месячный доход, который сделает их счастливыми
pixabay.com

178 тыс. руб. – такая сумма нужна среднестатистическому россиянину в месяц для счастливой жизни. При этом мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам – 203 тыс. руб. Тогда как представительниц слабого пола счастливыми сделает ежемесячный доход в 155 тыс. руб. Об этом следует из данных опроса сервиса Superjob.

«Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. руб. в месяц). В мае нынешнего года запросы были чуть скромнее (173 тыс. руб.)», — отмечают авторы исследования.

Дороже остальных свое счастье оценивают жители Москвы – 228 тыс. руб. в месяц и Владивостока – 204 тыс. руб. На третьем месте среди мегаполисов оказался Ростов-на-Дону, где «стоимость» счастья составила 198 тыс. руб. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. руб. соответственно).

По данным аналитиков, желания молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян, — 126 тыс. руб. в месяц против 200 тыс. у россиян от 35 до 44 лет.

Опрос проводился с 1 по 29 ноября в 559 населенных пунктах России.

Напомним, с 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет примерно на 1,1 тыс. руб. — до 13 890 руб. в месяц, а прожиточный минимум увеличится на 1 тыс. руб. — до 12 654 рублей в месяц. С такой инициативой ранее выступил президент РФ Владимир Путин.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 288, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 17:27
«Многие люди думают, что не умеют зарабатывать, хотя на самом деле они не умеют тратить», — Фрэнк Кларк.

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