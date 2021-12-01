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​Открыта регистрация на III Тюменский экспортный форум

III Тюменский экспортный форум состоится 7 декабря в гибридном формате

​Открыта регистрация на III Тюменский экспортный форум
Фото: admtyumen.ru

7 декабря в гибридном формате состоится III Тюменский экспортный форум (ТЭФ-2021). Мероприятие соберет на своей площадке более 50 экспертов, будет организовано восемь тематических секций.

«В сегодняшних условиях экономическая повестка все больше концентрируется вокруг двух тезисов: «нужны конкретные результативные решения» и «нужно стремительно менять форматы взаимодействия». Дискуссии форума также сосредоточены на них: какие инструменты поддержки обеспечили высокие внешнеэкономические показатели региона, как быстро и эффективно выйти на глобальный рынок через каналы электронной торговли, как экспортировать принципиально новые товары — впечатления? Ответы на эти вопросы обеспечит синергия бизнеса и власти, так как ТЭФ традиционно является площадкой открытого диалога», - рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Зарегистрироваться на ТЭФ-2021, а также узнать подробную информацию о площадках форума можно на официальном сайте: exportforum.ru.

Тюменский экспортный форум проводится с 2019 года при поддержке правительства Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».


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01 декабря в 17:20, просмотров: 170, комментариев: 0
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