В районе Лесобазы Тюмени установят 54 видеокамеры

В Тюменской области планируют установить около 400 новых видеокамер, в том числе 54 – в районе Лесобазы в Тюмени. Также к единому центру хранения и обработки данных будут подключены средства видеонаблюдения, расположенные на входах в учреждения образования. Об этом на онлайн-заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе рассказала заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич.

Участники заседания рассмотрели результаты использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и перспективы его дальнейшего развития. Заместитель начальника полиции УМВД РФ по Тюменской области Евгений Козлов сообщил, что благодаря использованию камер видеонаблюдения по итогам девяти месяцев 2021 года раскрыто 131 преступление и пресечено 268 административных правонарушений.

«Эффективное использование и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» напрямую влияет на обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.