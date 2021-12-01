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​Ни сигарет, ни вейпов: в Тюменской области прошел месячник по профилактике табакокурения

Школьникам Тюмени рассказали оп вреде вейпов, айкосов, электронных сигарет и кальянов

​Ни сигарет, ни вейпов: в Тюменской области прошел месячник по профилактике табакокурения
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области прошел месячник по профилактике табакокурения, приуроченный к Международному дню отказа от курения. Мероприятия в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни» состоялись во всех муниципалитетах округа.

«В Тюмени специалисты областного центра профилактики и реабилитации провели для обучающихся школ просветительские мероприятия, в ходе которых обсудили вопросы медицинских и социально-правовых последствий табакокурения, а также потребления никотина с использованием вейпов, айкосов, электронных сигарет и кальянов. Участниками мероприятий стали около 200 человек», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Профилактика шла и в Сети. Во «ВКонтакте» был организован областной конкурс «В ритме здорового дыхания». Участники конкурса составляли коллаж из собственного фото и фото известной личности, демонстрируя увлечение спортом, поддержку идеи здорового образа жизни. Коллаж сопровождался фразой: «Я не курю! Я как….». Работы участников опубликованы в группе конкурса. Всего приняли участие в конкурсе свыше 700 человек.

«На страницах сообществ областного центра профилактики и реабилитации в социальных сетях «ВКонтакте», «Однокласники», «Инстаграм» в течение месяца проходила тематическая информационная кампания, которая насчитывает свыше 37 тысяч просмотров», - добавили в пресс-службе.


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01 декабря в 13:52, просмотров: 166, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 00:58
В Аргентине есть способ самый надежный и бесплатный на 100% .Желающий бросить курить идет работать санитаром в клинику где умирают от рака легких. Не было ни одного случая что бы желающий бросить не избавился от этой вредной привычки.

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