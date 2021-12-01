Школьникам Тюмени рассказали оп вреде вейпов, айкосов, электронных сигарет и кальянов

В Тюменской области прошел месячник по профилактике табакокурения, приуроченный к Международному дню отказа от курения. Мероприятия в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни» состоялись во всех муниципалитетах округа.

«В Тюмени специалисты областного центра профилактики и реабилитации провели для обучающихся школ просветительские мероприятия, в ходе которых обсудили вопросы медицинских и социально-правовых последствий табакокурения, а также потребления никотина с использованием вейпов, айкосов, электронных сигарет и кальянов. Участниками мероприятий стали около 200 человек», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Профилактика шла и в Сети. Во «ВКонтакте» был организован областной конкурс «В ритме здорового дыхания». Участники конкурса составляли коллаж из собственного фото и фото известной личности, демонстрируя увлечение спортом, поддержку идеи здорового образа жизни. Коллаж сопровождался фразой: «Я не курю! Я как….». Работы участников опубликованы в группе конкурса. Всего приняли участие в конкурсе свыше 700 человек.

«На страницах сообществ областного центра профилактики и реабилитации в социальных сетях «ВКонтакте», «Однокласники», «Инстаграм» в течение месяца проходила тематическая информационная кампания, которая насчитывает свыше 37 тысяч просмотров», - добавили в пресс-службе.