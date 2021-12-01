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​Специалист тюменского учреждения соцзащиты признана одной из лучших в стране

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания

​Специалист тюменского учреждения соцзащиты признана одной из лучших в стране
Фото: admtyumen.ru

Заведующая отделением социально-реабилитационной деятельности центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Тюменской области Светлана Малгина заняла второе место в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья». Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания состоялась 29 ноября в формате видеоконференции.

«Светлана Малгина представила экспертной комиссии практику «Комплексная медико-социальная реабилитация детей с сенсорными нарушениями». Уникальность данной технологии состоит в эффективном сочетании медицинских, психолого-педагогических услуг с постреабилитационным сопровождением семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

В конкурсе приняли участие более двух тысяч специалистов. Тюменскую область представили пять сотрудников организаций социального обслуживания населения. Победителями федерального этапа конкурса признаны 44 номинанта из 45 субъектов РФ. Победителей поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 37, комментариев: 0
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