Тюменские специалисты протестировали несколько процессоров отечественной разработки

В Тюменской области активно продолжается процесс импортозамещения. Работы по изучению и тестированию новых версий аппаратного обеспечения для рабочих мест сотрудников органов власти региона на основе отечественных решений проходят в рамках мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность», за реализацию которого отвечает департамент информатизации.

«Сотрудниками ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» уже протестировано несколько процессоров отечественной разработки. Тестирование показало, что их производительность достаточна для офисной работы сотрудников, но есть несовместимость с некоторыми информационными системами, которые используются в органах власти», - рассказали в Региональном информационно-образовательном центре.

Сегодня в регионе определен состав отечественного офисного программного обеспечения для рабочего места сотрудника органа власти, проводятся тестирования аппаратной платформы отечественного производства. Протестировано порядка пяти отечественных операционных систем, двух аппаратных платформ, четырех пакетов офисного ПО. Кроме того, начат процесс внедрения отечественных решений в работу органов местного самоуправления, а также организаций сферы здравоохранения.