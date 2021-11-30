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​Тюменцы узнают о работе пунктов COVID-вакцинации с помощью Telegram-бот

Для тюменцев запустили Telegram-бот о COVID-вакцинации

​Тюменцы узнают о работе пунктов COVID-вакцинации с помощью Telegram-бот
Фото: vk.com/mytyumen72

В Тюмени появился Telegram-бот «Вакцинация Тюмень» о COVID-вакцинации. С его помощью горожане смогут оперативно узнать о работе прививочных пунктов. Там же доступна информация о видах вакцин и их действии, сообщается в официальном паблике Тюменской области во «ВКонтакте».

Как воспользоваться новым сервисом?

1. Войдите в приложение «Telegram» и в графе поиска введите @Vakcina72_bot.

2. Выберите интересующий административный округ, в котором планируете пройти вакцинацию от COVID-19.

3. Ознакомьтесь со списком пунктов для вакцинирования, адресами и режимом работы.

Сегодня в Тюменской области вакцинированы против коронавируса 897 238 человек, полный курс прошли 763 468. По данным на 30 ноября, в регионе зарегистрировано 80 879 коронавируса, выздоровели 62 915 человек.


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30 ноября в 19:51, просмотров: 144, комментариев: 0
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