16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8926   EUR  84,8234  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области создают инфраструктуру для раздельного сбора отходов

В тюменских школах, ТЦ и административных зданиях установят контейнеры для раздельного сбора мусора

​В Тюменской области создают инфраструктуру для раздельного сбора отходов
Фото: pixabay.com

В Тюменской области создают инфраструктуру для раздельного сбора отходов. В ближайшее время в школах, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти установят урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов. Об этом сообщается в официальном паблике региона во «ВКонтакте».

Всего урнами и контейнерами для раздельного сбора мусора планируют оборудовать 52 образовательных учреждения, девять административных зданий, торговые центры «Гудвин», «Тюмень Сити Молл», «Матрешка», торговые сети «О’Кей» и «Лента».

«Урны разместят внутри помещений, контейнеры расположат возле зданий. После отходы направят на мусоросортировочный завод. Напомним, сейчас на территории региона есть три таких завода и одна мусороперегрузочная станция. Отходы, которые остаются после обработки, направляют для дальнейшей утилизации на предприятия Тюменской области и за её пределы», - отмечается в посте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:51, просмотров: 96, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Комарова поручила провести служебную проверку из-за невыполненной мэрией Сургута рекомендации 1058
  2. ​В тройном ДТП на трассе «Сургут-Нижневартовск» погиб человек 1055
  3. ​QR-код озверения // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 974
  4. ​Наши миллиарды 967
  5. Наталья Комарова потребовала доработать систему проверки QR-кодов для ТЦ 788
  6. ​Андрей Филатов показал, каким красивым становится Сургут // ФОТО 748
  7. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 709
  8. ​В Сургуте резко выросла заболеваемость ОРВИ среди детей 646
  9. В ХМАО вырастет прожиточный минимум для детей и пенсионеров 624
  10. ​Старье – под снос! В Сургуте ликвидируют аварийный фонд 579
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 4899
  2. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3598
  3. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3463
  4. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 3459
  5. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 3084
  6. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 2981
  7. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 2961
  8. СМИ: в Нижневартовске арестован куратор строительства больницы-долгостроя 2712
  9. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 2658
  10. ​Нижневартовск лидирует по суточной заболеваемости ковидом 2540
  1. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 10171
  2. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 9973
  3. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9903
  4. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 9330
  5. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 9294
  6. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 8934
  7. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 8313
  8. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 7739
  9. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7570
  10. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7176

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика