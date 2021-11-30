В тюменских школах, ТЦ и административных зданиях установят контейнеры для раздельного сбора мусора

В Тюменской области создают инфраструктуру для раздельного сбора отходов. В ближайшее время в школах, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти установят урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов. Об этом сообщается в официальном паблике региона во «ВКонтакте».

Всего урнами и контейнерами для раздельного сбора мусора планируют оборудовать 52 образовательных учреждения, девять административных зданий, торговые центры «Гудвин», «Тюмень Сити Молл», «Матрешка», торговые сети «О’Кей» и «Лента».

«Урны разместят внутри помещений, контейнеры расположат возле зданий. После отходы направят на мусоросортировочный завод. Напомним, сейчас на территории региона есть три таких завода и одна мусороперегрузочная станция. Отходы, которые остаются после обработки, направляют для дальнейшей утилизации на предприятия Тюменской области и за её пределы», - отмечается в посте.