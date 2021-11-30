В Ишиме открылось обновленное приемное отделение областной больницы

Во вторник, 30 ноября, в Ишиме состоялось открытие нового приемного отделения Областной больницы №4. Площадь отделения составляет 1200 квадратных метра, оно оборудовано несколькими входами для разделения потоков на «плановых», «экстренных» и «неотложных» пациентов.

«Для ранней диагностики и выявления патологий в приемном покое установлен не только рентген-кабинет, как было ранее, но и компьютерный томограф. У каждого специалиста – хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога, врача УЗИ – есть отдельный смотровой кабинет. Открыты чистая и гнойная перевязочные, гипсовая. В отделении имеются своя лаборатория и реанимационный зал, чего раньше не было», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Добавим, что открытие приемного отделения в Областной больнице №4 стало возможным благодаря реализации на территории Тюменской области национального проекта «Здравоохранение», ключевыми задачами которого являются повышение качества и доступности медицинской помощи для населения регионов, в том числе жителей сельской местности. Из средств областного бюджета на эти цели был выделен 81 млн рублей. Еще 108 млн рублей направлено на приобретение оборудования.