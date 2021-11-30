Владимир Путин рассказал, зачем ему право переизбираться на новый срок

Президент России Владимир Путин до сих пор не решил, будет ли он переизбираться на новый срок, но выразил уверенность, что само это право стабилизирует ситуацию.

Такое заявление глава государства сделал во время форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Примерно также, как заявление Байдена, что он будет избираться», — цитирует Путина РБК.

Президент добавил, что не считает «целью России» свое переизбрание.