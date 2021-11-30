Руководить администрацией Советского района будет заместитель бывшего главы

Евгений Буренков выбран главой Советского района. Ранее он занимал должность заместителя руководителя муниципалитета. Как сообщает пресс-служба администрации Советского района, за Буренкова проголосовало 13 депутатов, двое из них воздержались.

«Евгений Иванович был одним из двух претендентов, утвержденных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы Советского района. Напомним, в ее состав вошли четыре представителя от Ханты-Мансийского автономного округа и четыре - от муниципалитета. Вторым кандидатом на должность главы Советского района стал Николай Яковлев, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, главный архитектор Советского района», – комментируют представители мэрии.

Отмечается, что 1 декабря пройдет инаугурация нового главы.