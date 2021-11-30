Десятки британцев провели три ночи в пабе, который засыпало снегом

Посетителям паба Tan Hill Inn в Северной Англии пришлось задержаться в заведении на три ночи из-за того, что его замело снегом. Британцы не растерялись – в течение нескольких дней они пили пиво, играли в настольные игры и устраивали караоке.

Гости застряли в пабе в пятницу, 26 ноября, когда пришли на концерт трибьют-группы Oasis. У 40 человек была забронирована гостиница, еще для 21 устроили импровизированный лагерь прямо в пабе, сообщает BBC News. По словам менеджера Tan Hill Inn, все британцы были в хорошем настроении, а за время, проведенное вместе, стали семьей. Гости и сотрудники играли в настольные игры, пили пиво, проводили викторину и пели под караоке.

Шторм Арвен обрушился на Великобританию вечером в пятницу, 26 ноября. В нескольких районах страны прошли сильнейшие снегопады, порывы ветра достигали скорости 160 км/ч. В результате удара стихии погибли минимум три человек, 112 тыс. человек на севере Англии остались без света из-за обрыва линий электропередачи.